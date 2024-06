Alegeri 2024: BEC a anuntat rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare

In urma centralizarii celor 19.870 de sectii de votare organizate in tara si in strainatate, situatia se prezinta astfel:Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale, care s au prezentat la urne este de 9.444.894.Gradul de participare la vot a fost de 52.40 , transmite Biroul Electoral Central. Rezultate finale: Alianta PSD PNL 48,55 AUR 14,93 ADU 8,71 UDMR 6,48 S.O.S. Romania 5,03 In urma alegerilor pentru Parlamentul European s au obtinut urmatoarele mandate: Alianta PSD PNL nd ...