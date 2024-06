Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, care nu-si recunoaste infrangerea in fata candidatului PSD-PNL George Tuta, sustine luni ca liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a dat ordin sa vina Jandarmeria sa ridice si sa distruga sacii cu voturi din Piata Amzei de la Biroul Electoral al Sectorului 1. ”…

- Suntem in a cincea zi dupa alegerile locale, iar primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , cere in continuare renumarare si lanseaza acuzații. „Am facut plangere penala impotriva membrilor Biroului Electoral Sector 1 pentru abuz in serviciu și falsificare a documentelor și evidențelor electorale. Avem…

- Datele din procesele-verbale ale tuturor secțiilor de votare din Sectorul 1 au fost procesate și candidatul PSD-PNL, George Tuța, se claseaza pe primul loc, conform unor surse din Biroul Electoral de Sector.

- Nicusor Dan s-a clasat pe primul loc la alegerile pentru functia de primar general al Capitalei, cu 47,56% din voturi, urmat de Gabriela Firea – 22,18%, potrivit rezultatelor partiale prezentate marti dimineata de Autoritatea Electorala Permanenta. Conform datelor centralizate din 1.215 de sectii de…

- Clotilde Armand, primarul USR in funcție al Sectorului 1, are un avans de doua procente in fața lui George Tuța, candidatul PSD-PNL, potrivit ultimelor rezultate exit poll, anunțate duminica, 9 iunie, de CURS - Avangarde, valabile pentru ora 22.00.UPDATE ora 23.55: Clotilde Armand are 42%, in timp ce…

- CURS și Avangarde au dat publicitații la ora 22.00 primele rezultate exit-poll pentru alegerile locale și europarlamentare. Conform acestor estimari, Nicușor Dan a caștigat detașat un nou mandat de primar al Capitalei. Primaria Capitalei: Nicușor Dan (ADU) – 45 Gabriela Firea (PSD) – 24 Cristian Popescu…

- Primarul in funcție al Sectorului 1, Clotilde Armand, susținuta de Alianta Dreapta Unita, a declarat duminica seara, 9 iunie, ca le mulțumește bucureștenilor care au votat-o și ca așteapta numaratoarea finala. Ea a primit 41% dintre voturi, la fel ca George Tuța, conform exit-pollurilor de la ora 20.30.„Mulțumesc…

- Se duce o lupta stansa pentru cel mai bogat sector al Capitalei. Astfel, portivit unui sondaj, daca duminca viitoare ar avea loc alegeri locale Clotilde Armand (USR PMP FD) ar lua cele mai multe sufragii, urmata de candidatul Alianței PSD-PNL, George Tuța, surpiza consituind-o Mircea Andrei de la Partidul…