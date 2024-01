Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, joi seara, la Realitatea Plus, ca are o relație instituționala cu președintele Klaus Iohannis, dar spus ca „nu va uita” ca a fost acuzat de președintele Iohannis ca vrea sa „vanda Ardealul ungurilor”.

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat ca se discuta mult in ultimul timp despre comasarea alegerilor, dar acest lucru nu este "o problema urgenta a romanilor", informeaza Agerpres."Se discuta foarte mult in ultimul timp despre acest lucru. Dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara, la Realitatea Plus, ca nu a luat momentan nicio decizie privind candidatura sa la alegerile prezidențiale. El a spus ca așteapta mai intai rezultatele primelor alegeri, și anume cele europarlamentare.„Cum spunea Churchill: șapte zile in politica e mult.…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat joi seara, la Realitatea Plus, de ce a majorat bugetul Administrației Prezidențiale pentru deplasarile externe ale lui Klaus Iohannis. „A venit o solicitare in acest sens”, a spus Marcel Ciolacu, adaugand ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa dea explicații in…

- Dupa toate controversele pe care le-a creat masura limitarii plaților cash , guvernanții par sa dea un pas inapoi. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca masurile privind limitarea platilor cash vor fi analizate in continuare in asa fel incat lumea sa nu fie afectata si a susținut ca acestea au fost…