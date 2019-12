Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, care este și președinte al Camerei Deputaților, afirma ca PNL actioneaza nedemocratic si neconstitutional atunci cand anunta ca isi angajeaza raspunderea pe proiecte de lege extrem de importante si avertizeaza ca nu va permite Guvernului sa se substituie…

- PSD e pregatit sa sesizeze un conflict de neconstituționalitate inainte de a depune o eventuala moțiune de cenzura, a afirmat duminica, Marcel Ciolacu. El atrage atenția Guvernul PNL ca acționeaza neconstituțional cand anunța ca iși va asuma raspunderea pe proiecte de legi importante.„Din…

- Guvernul a dezbatut, in prima lectura, doua proiecte de lege, pentru care urmeaza sa decida, in urmatoarea sedinta, angajarea raspunderii privind unele masuri care trebuie prorogate pentru anul 2020 in domeniul justitiei si, respectiv, abrogarea OUG 51/2019, referitoare la masurile care au incidenta…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de…

- PSD vrea sa le-o ia inainte liberalilor și au pus luni, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, in regim de urgența, legile care prevad abrogarea recursului compensatoriu, alegerea președințiilor de consilii județene și anularea pensiilor speciale. Decizia a fost luata in Biroul Permanent condus de…

- "Guvernul nu isi poate asuma o desfiintare peste noapte a Sectiei Speciale, e nevoie de o dezbatere mai larga in sistemul judiciar si de consens politic. Dupa parerea mea este nevoie de o dezbatere in cadrul sistemului judiciar si apoi daca este posibil de un consens politic in parlament, repet, daca…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, ca a decis ca ministrii care au facut parte din Guvernul sau sa ii cheme la dezbatere, unu la unu, pe cei din Cabinetul Orban, sustinand ca actualii guvernanti vin cu acuzatii pe care nu pot sa le demonstreze. „Cred ca acest discurs electoral pe…

- "Curtea Constitutionala a stabilit ca domnul Iohannis a blocat Guvernul si il obliga sa emita "de indata", adica IMEDIAT, decretele de desemnare a ministrilor interimari. Sunt deja 5 zile de la decizia Curtii si 26 de zile de cand ar fi trebuit sa faca numirile interimarilor. In tot acest timp, pe…