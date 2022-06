Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD insista cu taxa de solidaritate. Marcel Ciolacu a declarat marti ca sunt in jur de 320 de mari companii in Romania cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro, iar acestea platesc in medie cam 0,8% impozit pe profit, mai putin decat platesc microintreprinderile. „Sunt in jur de 320…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca sunt in jur de 320 de mari companii in Romania cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro iar acestea platesc in medie cam 0,8% impozit pe profit, mai putin decat platesc microintreprinderile. Fii la curent cu cele…

- In discursul de la prezentarea bilanțului de șase luni de guvernare in coaliție, Marcel Ciolacu a aratat ca PSD continua sa dea „ora fixa” la ceasul politic. „Am vazut – unii au pus repede azi sedinta pe la 15,00, unii la 16,00, unii la 17,00, sa fie toata lumea in poza. Eu ma bucur – in continuare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a ridicat luni in premiera discuția despre rediscutarea impozitarii companiilor. ”Ce va pot spune: in acest moment munca in Romania e impozitata mult prea mult fața de impozitarea capitalului. Aici, in cadrul coaliției, trebuie sa avem aceste discuții, sa gasim linia…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca ar fi o greseala eliminarea scutirilor din industria IT, adaugand ca in Romania munca „este impozitata mult prea mult” fata de impozitarea capitalului. „Eu cred ca ar fi o greseala sa eliminam scutirile (din industria IT – n.r.), dar plecam de la…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca in Romania este o impozitare prea mare a muncii și ca trebuie gasit un echilibru intre impozitarea muncii și impozitarea capitalului Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus joi seara, la Romania TV, ca sunt puține state care folosesc impozitarea unica. „Care e…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a afirmat, marti, ca in Romania nu mai exista o cota unica de impozitare, dand ca exemple scutirile acordate celor cu venituri mici sau cele doua tipuri de impozitare pentru societatile comerciale. „Noi in Romania nu mai avem impozitare unica.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in mai puțin de 48 de ore de la prezentarea programului „Sprijin pentru Romania” au fost deja adoptate, in Parlament, doua dintre masurile anunțate in program. „In mai puțin de 48 de ore de cand, impreuna cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca…