Ciolacu spune că oamenii afectați de inundații vor fi ajutați de Guvern Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca cele mai mari probleme cu privire la inundatii sunt in localitatea Grecesti din judetul Dolj, iar Guvernul ii va ajuta pe oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile. Liderul PSD a adaugat ca, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Executivul s-a asigurat ca aceste persoane vor primi mancare calda, iar autoritatile locale vor veni cu solutii astfel incat oamenii sa aiba unde sa doarma la noapte. Premierul a spus ca vor fi alocati si bani din Fondul de rezerva al Guvernului pentru refacerea drumurilor si remedierea pagubelor.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a anuntat ca mai sunt interventii in urma inundatiilor in judetele Dolj si Gorj si ca in celelalte judete afectate interventiile au fost finalizate. El a precizat ca nu au existat persoane ranite.

