- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi seara ca a sesizat OSCE si Comisia Europeana pe marginea alegerilor din Romania, "pentru ca lucrurile depasesc anumite limite". "Am incredere in justitia din Romania, am facut adresele, am trimis in seara asta si la OSCE si la Comisia Europeana, pentru…

- Președintele PSD și liderul Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat ca ia in considerare depunerea unui proiect de lege in Parlament pentru amanarea alegerilor generale, programate pentru 6 decembrie.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, la Timișoara, ca PSD ar cam susține amanarea alegerilor parlamentare, programate pentru data de 6 decembrie a acestui an. Moticul oficial: țarile europene nu ar permite organizarea de secții de votare pentru diaspora.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sâmbata, la Falticeni, ca, în cazul care Guvernul va decide ca scolile sa nu se deschida pe 14 septembrie, va initia discutii în Parlament privind amânarea alegerilor locale, transmite Agerpres.''Daca amâna deschiderea…

- Președintele organizației județene Suceava a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, constata ca acum in toiul verii, in plina pandemie, ”PSD și PNL iși dau din nou mana pentru a putea pune mana pe țara” opinand ca ”urmeaza amanarea alegerilor locale și parlamentare”. ”Marcel Ciolacu, președintele…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il someaza pe premierul Ludovic Orban sa spuna urgent daca se impune amanarea alegerilor in contextul actualelor date epidemiologice. Social-democratul cere totodata și un anunț ferm privind posibilitatea deschiderii școlilor din septembrie. „Ludovic Orban…

