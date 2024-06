Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat joi seara, la Antena3 CNN, intrebat daca mai rezista coaliția sau se rupe in cazul in care și el, și Marcel Ciolacu vor candida separat la alegerile prezidențiale, ca este nevoie in continuare de stabilitate.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca este exclus ca partidul sau sa nu aiba un candidat propriu la alegerile prezidențiale, in contextul in care se discuta informal despre scenariul ca PSD și PNL sa aiba candidat unic pentru Cotroceni.

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat marti ca este „aproape imposibil” ca partidul sau, care este cel mai mare din Romania, sa nu aiba candidat pentru functia de presedinte al tarii, scrie Agerpres. Acesta a fost intrebat, la DC News, cand va fi luata decizia daca PSD merge cu un candidat…

- Presedintele PSD si premierul Marcel Ciolacu a precizat ca, indiferent de ceea ce se va intampla la alegerile locale, cele prezidentiale vor avea loc in 15 si 29 septembrie, iar cele parlamentare pe 8 sau 9 decembrie.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca alegerile din 9 iunie sunt despre doua lucruri mari - performanta in administratia locala si atragerea de fonduri europene. Buzaul e un model de performanta in administratie, unde au fost circa 1,8 miliarde euro investite in ultimii opt ani, dintre care…

- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, inca nu e decis sa candideze la funcția de președinte al Romaniei dar va lua o decizie dupa ce va vedea rezultatul alegerilor locale și europarlamentare din 9 iunie 2024. Ciolacu s-a referit la alegerile din anul 2024 intr-o emisiune la postul de televiziune…

- In vreme ce majoritatea liderilor PSD sugereaza ideea unui candidat comun la alegerile prezidentiale, prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu este de parere ca niciunul dintre cele doua mari partide, PSD si PNL, nu isi poate ”permite” sa nu aiba candidat pentru functia de presedinte al Romaniei, cel…