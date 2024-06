Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, sunt fata in fata si poarta primele negocieri pentru alegerile prezidentiale. Dupa sedinta de astazi, cei doi sefi de partide ar trebui sa decida daca vor fi sau nu adversari in toamna in cursa pentru Palatul Cotroceni sau daca, din contra,…

- Liderii coaliției PSD-PNL se intalnesc marți dupa-amiaza in prima ședința de dupa alegerile locale și europarlamentare pentru a decide daca merg impreuna sau separat la alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca sunt acum sub presiunea liderilor din PSD și PNL pentru…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat ca sambata va avea loc congresul pentru alegerea candidatului la prezidentiale. ”AUR va avea sase mandate, speram si la al saptelea, in functie de cei care trec sau nu pragul, USR va avea trei si sa vedem ce fac cei de la UDMR si de la SOS. Avem consilieri in…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat joi seara, la Antena3 CNN, intrebat daca mai rezista coaliția sau se rupe in cazul in care și el, și Marcel Ciolacu vor candida separat la alegerile prezidențiale, ca este nevoie in continuare de stabilitate.

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la Alba Iulia, referindu-se la posibilitatea ca PSD sa il sustina pe Mircea Geoana la alegerile prezidentiale, ca acesta a spus ca nu doreste sa fie sustinut de Partidul Social Democrat. „Domnul Mircea Geoana a spus ca nu doreste sa fie…

- Marcel Ciolacu este convins ca Mircea Geoana va candida la alegerile prezidentiale din acest an. Premierul a declarat in direct la Antena 3 CNN in cadrul emisiunii Subiectiv faptul ca el credea ca Mircea Geoana se ocupa cu razboaiele, nu cu lansari de car

- Coalitia de guvernare s-ar fi razgandit in privinta datei alegerilor prezidentiale. Desi au hotarat sa organizeze scrutinul in septembrie, PNL si PSD vor acum sa il mute spre finalul toamnei, posibil in noiembrie, transmite Antena 3 CNN . Potrivit televiziunii, liberalii si social-democratii vor sa…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca va decide daca va candida sau nu la scrutinul prezidential in functie de rezultatul alegerilor comasate - locale si europarlamentare - din 9 iunie. ”Dupa 20 de ani, este cazul sa fie un presedinte mai de stanga”, a sustinut Marcel Ciolacu.