Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a postat pe facebook un mesaj dur in care acuza “incalcarile grosolane ale democrației interne” și ii numește in postarea sa pe Alin Nica, Danuț Groza, Alina Gorghiu și Bogdan Ghelbere. Pentru acest fapt, Ludovic Orban ia in calcul anularea alegerilor de la Timișoara.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a atacat sambata dur Partidul Național Liberal, dupa scandalul care a izbucnit la alegerile pentru șefia PNL Timișoara. „Voi sunteți urmașii Bratienilor? Niște circari și marțafoi cu comportament de tip interlop?! Iohannis a cules ce a semanat: PNL - partidul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a atacat sambata dur Partidul Național Liberal, dupa scandalul care a izbucnit la alegerile pentru șefia PNL Timișoara. „Voi sunteți urmașii Bratienilor? Niște circari...

- Romania arata ca o tara neguvernata, iar premierul Florin Citu sta mai mult pe scene si isi face campanie pentru alegerile din PNL, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Prim-ministrul, in acest moment, sta mai mult pe scene prin tara, isi face campanie electorala. Impresia…

- Romania TV anunța ca, potrivit unor surse, numaratoarea voturilor de la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 1 s-a terminat de catre anchetatori. Romania TV spune ca Dan Tudorache a caștigat alegerile cu 1.700 de voturi avans fața de Clotilde Armand. Scandalul numararii voturilor de…

- Conducerea PSD anunța ca moțiunea de cenzura are șanse de reușita Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la Timișoara, ca moțiunea de cenzura împotriva cabinetului Cîțu are șanse de reușita și ca, în…

- Chairman of the opposition Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu declared on Friday in Timisoara that PSD will never support a Liberal minority government and that there would be "no catastrophe" if early elections were organized in Romania after 30 years. The Social Democrat leader…

- Liderul social-democratilor a reiterat faptul ca PSD este cel mai mare partid din Romania, care, mai mult, a si castigat alegerile parlamentare din 2020, dar le-a fost luat dreptul de a desemna premierul."Ma vedeti, cumva, pe mine, pe Paul Stanescu, Alfred Simonis, Sorin Grindeanu ca vom sustine vreodata…