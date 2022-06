Ciolacu: Republica Moldova nu are nevoie de ajutor militar, dar are nevoie de securizarea frontierelor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Chisinau, in cadrul conferintei de presa cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb, este nevoie de securizarea frontierelor, lucru benefic pentru…

- Directorul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, dr. Hans Henri P. Kluge, va vizita Republica Moldova, pe 22 martie 2022. Potrivit oficiului OMS la Chișinau, in timpul vizitei sale de o zi, Hans Henri P. Kluge se va intilni cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, speakerul…