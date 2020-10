PSD va bate din nou PNL in alegerile parlamentare, a afirmat, vineri, presedintele PSD, Marcel Ciolacu.



"Noi suntem pregatiti si vom bate din nou PNL in alegerile parlamentare, cu toata campania facuta direct de la Cotroceni! Insa, daca situatia medicala se va agrava - asa cum atrag atentia toti specialistii din domeniu -, va spun clar: nu vom ezita nicio secunda in a alege viata oamenilor si nu diurnele si deplasarile atat de dragi presedintelui Iohannis si partidului sau! Vietile oamenilor nu pot fi tranzactionate pentru voturi!", a scris liderul PSD pe Facebook.



Potrivit…