- Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca PSD nu va face „proba” unui Guvern tehnocrat, cu George Maior premier, așa cum propune Norica Nicolai in spațiul public. Liderul interimar al PSD a mai precizat ca nu-l cunoaște pe George Maior și ca dorește un guvern de uniune naționala pana la parlamentare.„Nu…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, sambata, ca PNL nu va colabora cu PSD si ca este "o naivitate", daca presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, are pretentia "sa fie parte la o guvernare". Intrebata daca vede posibil un guvern de uniune nationala, Turcan a aratat ca ideea a…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca in situatia in care motiunea de cenzura va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un premier si ca exista varianta unui guvern de uniune nationala. "Este o motiune serioasa si chiar dorim…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a evitat sa raspunda, in urma ședinței CEx de marți, daca i-a promis fostului șef al partidului Viorica Dancila un post de parlamentar cand a demisionat. El a spus ca in niciun caz nu președintele interimar face listele, ci conducerea aleasa la Congres.„(...)…