- ”In primul rand, am incercat sa inteleg de unde au pornit aceste proteste, din punctul meu de vedere, ca si prim ministru, ele sunt indreptatite si am sa va explic exact. Era evident. Nu sunt lucruri care au trenat sau pe care le-am facut eu in cele sase luni de mandat de prim ministru. Este o frustrare…

- Romania a transmis cererea de plata pentru tranșa a treia de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a anunțat Guvernul Romaniei. Comunicatul de presa al Guvernului poarta data de 15 decembrie 2023. “Guvernul Romaniei a trimis astazi Comisiei Europene cererea de plata numarul…

- Cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ce implica o finanțare neta de 2,7 miliarde euro, a fost trimisa, vineri la Bruxelles de catre Guvern. Peste 1,85 miliarde de euro din aceasta sima reprezinta granturi, iar 811 milioane vor proveni din imprumuturi, se…

- Ciolacu, aflat in vizita oficiala in judetul Buzau, s-a referit la finalizarea negocierilor cu Comisia Europeana pentru PNRR.”Am finalizat negoiarea PNRR cu Comisia Europeana si am scos cei 9,4 care limitau cresterile pensiilor din Romania pana in anul 2070. Nu mai are rost sa spun cine a facut aceasta…

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat marți, 21 noiembrie, noul Plan de Redresare și Reziliența al Romaniei, in valoare de 28,5 miliarde de euro, dintre care 14,9 miliarde imprumuturi și 13,6 miliarde granturi, au anunțat Comisia Europeana și Ministerul Proiectelor Europene. Suma inițiala…

- Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), care, in forma sa modificata, include și capitolul REPowerEU, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Craiova, ca saptamana aceasta ar urma sa fie purtate noi discutii la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene cu privire la noua Lege a pensiilor publice, el reiterand faptul ca si-ar dori ca aceasta lege sa fie pusa in aplicare inca de anul viitor. El a…

- Intrebat cand va produce efecte pachetul de taxe care a trecut de CCR, Marcel Ciolacu a raspuns ca dupa ce legea va fi promulgata. ”In momentul in care legea este promulgata. Vineri o sa facem sedinta de guvern, saptamana viitoare urgent sedinta cu toti partenerii sociali. Dupa cum stiti, o sa luam…