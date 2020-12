Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ședința de joi, 10 decembrie, de la sediul PSD, Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, a facut declarații de presa. ”Ori facem guvern minoritar PSD, condus de Alexandru Rafila, ori un guvern de uniune naționala, dar cu propunerea de premier care sa vina de la cine a caștigat alegerile”, a…

- Marcel Ciolacu a precizat, miercuri seara, ca PSD nu va vota un alt premier in afara celui propus de social-democrați in persoana lui Alexandru Rafila. Liderul PSD a explicat ca președintele Klaus Iohannis este obligat sa se consulte, prima data, cu partidul care a caștigat alegerile parlamentare.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus marti, la Antena 3, ca medicul Alexandru Rafila este cea mai buna propunere de premier, mai ales in contextul pandemiei COVID. Totusi, social-democratii nu au sustinere pentru aceasta propunere si nici nu se gandesc la suspendarea presedintelui, tot din cauza…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat dur, marți, dupa ce președintele Klaus Iohannis a indicat PSD ca fiind vinovatul moral pentru incendiul de la spitalul din Piatra Neamț in urma caruia au murit 10 persoane. „ Iohannis , te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!…

- "In afara de acesta criza sanitara mondiala, cu accente din ce in ce mai drastice si mai dezastruoase in ceea ce priveste Romania, si parca nu era suficient acest ghinion, avem ghinionul sa avem cel mai corupt si incompentent Guvern postdecembrist. Va fi o perioada complicata", a declarat Marcel…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu face apel la președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa asculte parerea specialiștilor, susținand ca Romania nu este pregatita ca peste doua saptamani sa intre in campanie electorala. Ciolacu il indeamna pe Iohannis sa țina cont de parerea Alexandru Rafila si Adrian Streinu-Cercel,…

- Marcel Ciolacu a declarat ca Romania nu e pregatita sa intre in campanie electorala in doua saptamani, in contextul cresterii zilnice a numarului de infectari cu noul coronavirus. Liderul PSD a facut un nou apel la presedintele Klaus Iohannis sa asculte opinia specialistilor si a adaugat ca cei mai…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Iasi, intrebat fiind de jurnalisti ce parere are despre intalnirea dintre candidatul dreptei la primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele Klaus Iohannis, ca "la Cotroceni s-a facut un sediu de campanie". "Cred ca la Cotroceni…