„Ma bucur sa fiu – din nou! – alaturi de cele mai valoroase companii mici si mijlocii din Romania! In primul rand, pentru ca reprezentati motorul economiei noastre. Un alt motiv este ca, alaturi de dumneavoastra, am dus batalii grele in ultimii ani si intotdeauna am simtit aceeasi atitudine corecta, bazata pe argumente solide si legitime. Am fost impreuna, in pandemie, cand am protestat pentru ca guvernarea din acel moment a intors catre economie cel mai firav mecanism de ajutor dintre toate tarile europene. In aceasta privinta – va amintiti! – ne-au intrecut chiar unele tari africane! Si, desi…