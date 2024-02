Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua, vineri, o vizita la Santierul Naval Constanta.El va avea o intrevedere cu reprezentantii managementul santierului si va efectua un tur la bordul unei nave din doc.Conform programului anuntat de Guvern, la finalul vizitei, in jurul orei 14,00, premierul Ciolacu va…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la depozite de furaje (fostele CAP), din comuna Tetoiu.S-au alocat de urgența forțe din cadrul Stației Gradiștea, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. A fost anunțat și SVSU din localitate.…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o ședința, la Guvern, cu mai mulți miniștri pe tema protestelor fermierilor și transportatorilor. Ciolacu le-a transmis miniștrilor sa adopte de urgența masuri care sa rezolve din revendicarile protestatarilor, insa a ținut sa precizeze ca revendicarile care presupun…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca in sedinta de Guvern vor debloca angajarile pentru aproape 8000 de posturi in Sanatate si Asistenta Sociala. Seful Executivului a precizat ca nu este vorba de vreo problema financiara, bani au dar corect este sa-i plateasca mai bine pe medicii care muncesc…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca vrea sa rezolve „rapid” problema medicilor rezidenti care au promovat examenul la sfarsitul anului trecut. Ciolacu a spus ca sunt aproximativ 4500 de medici in care statul roman a investit sute de milioane de euro si ca statul trebuie…

- Premierul Marcel Ciolacu si reprezentantii sindicatelor din sanatate au agreat miercuri, in cadrul consultarilor de la Palatul Victoria, debirocratizarea procedurii pentru ocuparea posturilor din sectorul sanitar, care sa fie aplicata incepand de anul viitor."Pentru asigurarea continuitatii serviciilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut atat ministrului energiei Sebastian Burduja, cat și Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sa verifice furnizorii din Romania care cresc prețurile in Romania, in timp ce in Europa scad, scrie News.ro. „Ii cer domnului ministru al energiei Sebastian…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, ministrului educației, Ligia Deca, in ședința de Guvern, „sa dimensioneze corect pentru 2024” Programul „Masa calda in școli” pentru copiii din zonele vulnerabile. Șeful Executivului a afirmat ca acesta trebuie sa continue.