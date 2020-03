Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a afirmat, referindu-se la cazul Sorinei Pintea, ca este "un odios dublu standard in respectarea drepturilor fundamentale ale omului", iar acest lucru este "revoltator".



"Este revoltator cum pentru unii se gasesc solutii pentru a le fi respectate drepturile, iar pentru altii, nu. Ceea ce am vazut cu totii ieri in cazul Sorinei Pintea este un odios dublu standard in respectarea drepturilor fundamentale ale omului! Imbrancirea si tararea in catuse pe scarile spitalului a unui om aflat in suferinta nu au nimic…