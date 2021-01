Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetara a dreptei pe 2020 este egala cu un "dezastru pe linie", a afirmat joi presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care sustine ca banii nu s-au dus nici macar pe gestionarea eficienta a pandemiei. "Executia bugetara a dreptei pe 2020 = dezastru pe linie! Abia dupa ce i-am avertizat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, arata faptul ca datele execuției bugetare pe anul 2020 indica un ”dezastru pe linie”, iar actuala coaliție de guvernare merge pe aceeași direcție și in anul 2021. Citește și: Elena Udrea: Și daca o omoram pe Kovesi, tot aveam șanse ca DNA sa ceara o pedeapsa…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni, dupa ce in spațiul public a aparut proiectul guvernamental de inghețare a unor venituri in 2021, ca romanii vor fi umiliți cu 2 lei in plus pe zi la salariu. „Cabinetul Cițu nu a avut nevoie decat de citeva zile pentru a-și da arama pe fața: astazi,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a avut o prima reacție la programul de guvernare al PNL. Ciolacu spune ca pentru romani urmeaza o perioada de austeritate. "Programul de Guvernare al #nouluiCDR arata adevarata fața a celor care conduc Romania: minciuni, haos și promisiunielectorale aruncate la gunoi!…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reactionat joi dupa ce presedintele Iohannis s-a intalnit la Cotroceni cu liderii PNL, USR-PLUS si UDMR. „Iohannis este paralel cu Constitutia. Au inceput negocieri inaintea negocierilor, ceea ce este nepermis”, a rabufnit Ciolacu intr-o interventie la Antena 3.

- Marcel Ciolacu este de parere ca ”cel mai mare dezastru” pentru Romania in 2021 nu este pandemia, ci ca Ludovic Orban sa ramana la Palatul Victoria. Liderul PSD a fost intrebat, de Mihai Gadea, la Antena 3, ce va face daca partidul pe care il conduce va caștiga alegerile parlamentare, dar…