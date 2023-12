Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania si in Bulgaria, a anuntat, sambata seara, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Marcel Ciolacu transmite ca din martie se ridica granitele aeriene si maritime.

- Premierul Marcel Ciolacu a confirmat faptul ca Romania va intra in Spațiul Schengen. Este oficial, din martie se ridica granițele aeriene și maritime, a spus șeful guvernului.Mesajul a fost trimis pe Facebook. „Am promis, am facut! Acum este oficial: din martie, se ridica granițele aeriene…

- Ministerul de Interne a anunțat, miercuri seara, ca a ajuns la un acord politic cu ministerele din Austria și Bulgaria pentru extinderea spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria cu frontierele aeriene și maritime incepand cu martie 2024. Intrarea in spațiul Schengen s-ar face printr-o formula etapizata…

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a confirmat, joi, la Bruxelles, ca Ungaria a avertizat ca ar putea vota impotriva extinderii Schengen daca Bulgaria mentine taxa introdusa pe gazul natural rusesc care tranziteaza tara. Momentan, guvernul de la Sofia a amanat colectarea veniturilor de pe urma unei noi…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a declarat luni ca a prezentat Comisiei Europene „conditii clare” pe care aceasta sa le implementeze inainte ca Viena sa fie de acord cu primirea Romaniei si Bulgariei in Air Schengen, transmite agenția de presa APA. „Acum este randul Comisiei”, a precizat…

- ​Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. ,,Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata seara, 9 decembrie, ca Austria „si-a flexibilizat pozitia” referitoare la Schengen și a acceptat sa se ridice granitele aeriene pentru Romania. Nu este clar deocamdata cand ar putea fi luata aceasta decizie.„Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția…

