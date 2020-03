Stiri pe aceeasi tema

- UDMR considera ca alegerile locale ar trebui amanate cu sase luni, in conditiile in care prioritatea momentului este protejarea sanatatii populatiei si reducerea efectelor provocate de epidemia de COVID-19, a declarat miercuri presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. "Prioritatea numarul unu trebuie sa…

- Alegerile locale, care ar fi trebuit sa aiba loc in vara acestui an, vor fi, cel mai probabil, amanate in toamna, pe fondul crizei noului coronavirus. Guvernul a avut deja o runda de discutii cu partidele, pe marginea acestui subiect, iar o data convenita, de principiu, era 28 iunie. Acum, este posibil…

- UDMR propune amânarea alegerilor locale cu șase luni, pâna în luna octombrie, considerând ca prioritațile momentului sunt sanatatea populației și salvarea economiei, în contextul pandemiei de coronavirus.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca alegerile locale programate in luna iunie in Romania trebuie amanate pentru septembrie."Razboiul contra Epidemiei de Coronavirus este tot ce conteaza acum/grija fata de oamenii afectati direct si indirect/masurile pentru asigurarea serviciilor de…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, ca alegerile locale programate in luna iunie in Romania trebuie amanate pentru septembrie. "Razboiul contra Epidemiei de Coronavirus este tot ce conteaza acum/grija fata de oamenii afectati direct si indirect/masurile pentru asigurarea…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania solicita amanarea alegerilor locale din luna iunie pentru luna septembrie. Fostul prim-ministru isi exprima si speranta ca situatia actuala, in care presedintele si Guvernul au puteri depine, sa nu se permanentizeze."Razboiul contra Epidemiei de Coronavirus…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Romania TV, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus".Alegerile locale vor avea loc in vara acestuia an, cel mai probabil in luna iunie. "Vedem o serie de riscuri…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu propune amanarea alegerilor locale „pana dupa stingerea crizei provocate de coronavirus“, considerand ca acesta ar fi un gest de responsabilitate. In ceea ce priveste alegerile anticipate, dorite de PNL si de presedintele Klaus Iohannis, liderul ALDE afirma ca, in…