Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmita un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor. „Voi invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti…

- Echipa de avocați care a reprezentat Romania in procesul intentat de compania Gabriel Resources la Curtea de Arbitraj de la Washington a publicat, sambata, un comunicat in care vorbește despre felul in care Romania a caștigat aceasta disputa legala. „Pe parcursul arbitrajului, parțile au facut schimb…

- Reactie dura de la Gabriel Resources, dupa ce a pierdut procesul cu Romania, prin care cerea despagubiri de 6,7 mld. dolari. ”Compania isi exprima dezacordul ferm cu decizia majoritatii, care este in intregime incompatibila cu orice evaluare obiectiva a p

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns, sambata, la Iași, acuzatiilor potrivit carora declarațiile sale și ale ministrului Finanțelor legate de Roșia Montana ar fi influențat pretul actiunilor la bursa, aducand profituri acționarilor companiei canadiene Gabriel Resources, in procesul caștigat de Romania:„Doamna,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, il acuza pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de faptul ca a „manipulat bursa” prin declaratiile pe care le-a facut cu privire la procesul intentat de compania Gabriel Resources statului roman si la despagubirile pe care le-ar putea plati statul roman. USR anunta, in acest…

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns, sambata, la Iași, teoriei potrivit careia declarațiile sale și ale ministrului Finanțelor legate de Roșia Montana ar fi influențat jocurile la bursa aducand astfel profituri acționarilor companiei canadiene Gabriel Resources, in procesul caștigat de Romania: „Doamna,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca daca se va confirma ca Romania a pierdut definitiv procesul intentat de Gabriel Resources pentru aurul de la Roșia Montana, atunci se va ocupa personal ca romanii „sa afle adevarul” despre vinovații in acest caz.„Cred ca v-ați…

- Procesul pentru proiectul Roșia Montana: Data limita a sentinței a fost stabilita de catre tribunalul de arbitraj Procesul pentru proiectul Roșia Montana: Data limita a sentinței a fost stabilita de catre tribunalul de arbitraj Data limita pana la care se va pronunța decizia in dosarul de arbitraj in…