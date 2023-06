Ciolacu, despre scandalul făcut de Șoșoacă în Parlament: „Este un atac la statul român” Ciolacu spune, despre scandalul facut de senatoarea Șoșoaca in Parlament, ca este o provocare, „un gen de capusare a evenimentelor nationale ale Romaniei”, mentionand ca este „un atac la statul roman”. „Cred ca si la Senat si in Regulamentul plenului comun trebuie luata aceeasi decizie care s-a luat si in Camera Deputatilor, pe care am si votat-o, impreuna cu colegii mei. Lucrurile trebuie sa intre intr-o normalitate. Suntem la 35 de ani de la Revolutie, intelegem cand esti la doi ani, la 10 ani, am intrat deja intr-o democratie consolidata. Dar ce este ciudat? Acelasi lucru s-a intamplat de 1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

