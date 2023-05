Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor USR Ionut Mosteanu a precizat ca a propus, marti la Comitetul liderilor de grup ai Camerei, introducerea pe ordinea de zi a proiectului Guvernului Ciuca privind reforma pensiilor speciale, dupa ce Marcel Ciolacu a afirmat ca „avem o ciuma a pensiilor speciale”, insa PSD si PNL s-au…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, si liderul PSD, Marcel Ciolacu, au discutat, luni, pe tema ordonantei privind reducerea cheltuielilor bugetare, o varianta luata in calcul fiind ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa fie aplicata doar in cazul beneficiarilor de pensii speciale. Potrivit…

- Dezbaterile pe noile legi ale educației au fost reluate in Parlament, iar timp de o saptamana deputații din Comisia de invațamant vor analiza toate modificarile propuse. Printre schimbari se propune exmatricularea elevior inclusiv ai celor mici din ciclul primar, pentru abateri grave. Comisia de invatamant…

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a afirmat ca PSD va insista in Parlament, la dezbaterile privind legile Educatiei, ca noile reglementari sa restabileasca autoritatea profesorilor, facand referire la profesoara din Prahova care a fost umilita de elevi sau cea din Capitala care a fost injunghiata…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Parlament, despre pragul pentru abuzul in serviciu, ca atat el cat si premierul Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, insa ministrul Catalin Predoiu trebuie sa explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei. ”Atat eu cat si prim-ministrul…

- Miniștrii Sportului și de Externe, Eduard Novak și Bogdan Aurescu, sunt chemați in Camera Deputaților. Novak este așteptat pe 20 martie, la invitația USR, in timp ce Aurescu va fi prezent in Parlament pe 27 martie, la propunerea AUR, au decis membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Ministrul…

- Liderul AUR George Simion a criticat masura adoptata atat de Camera Deputaților, din care face parte și el, cat și de Senat, de a nu lucra in ziua de miercuri, 15 martie, cand este sarbatorita Ziua Naționala a Ungariei. Deputatul George Simion amintește ca in mijlocul saptamanii au picat, anul acesta,…

- Parinții care adopta un copil au dreptul sa stea acasa cu el timp de doi ani, similar cu parinții naturali. In prezent, concediul de acomodare este de un an. Legea a fost adoptata, marți, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, și va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. …