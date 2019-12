Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca adoptarea unei eventuale motiuni de cenzura la adresa guvernului Orban este ”primul pas” spre declansarea alegerilor anticipate. ”Cu siguranta. Asta e bine sa inteleaga toata lumea – daca printr-o angajare a raspunderii guvernul Orban pica, acesta este…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat ca nu exclude ca pana la sfarșitul anului sa fie depusa o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Cel care a preluat conducerea partidului dupa pierderea alegerilor prezidențiale a explicat ca acest demers nu reprezinta,…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a ținut sa le mulțumeasca brașovenilor pentru exprimarea votului, susținand ca se observa o creștere de la un ciclu electoral la altul al participarii la vot, ceea ce demonstreaza ca lumea a priceput valoarea democrației exprimarii opțiunii politice.…

- Marcel Ciolacu a spus ca ”anumiți pesediști au reușit performanța atat sa dea jos un Guvern, cat și sa impuna un alt Guvern, unul minoritar, e Guvern PNL, care are 20% din Parlament”. ”Ne aflam in fața unui guvern minoritar și vom vedea cum vom funcționa in continuare și care vor fi majoritațile…

- Vicepreședintele USR Vlad Alexandrescu, senator, a declarat miercuri, la Antena 3, ca USR nu exclude varianta sa voteze impotriva oricarui guvern liberal pentru a se ajunge la anticipate.„Categoric (nu exclud sa votam impotriva guvernului Orban). Nu poti sa guvernezi cu o majoritate PSD -…

- ”Mai este puțin timp pana la alegerile prezidențiale, incepe campania. Sigur, exista și posibilitatea ca acest Guvern sa ramana pana dupa alegeri. Dar eu cred ca nu se va intampla asta. Eu cred ca se va intra la negocieri. Eu cred ca pana la urma se va forma intr-un fel sau altul, fie un Guvern minoritar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca dupa ce motiunea de cenzura este adoptata de Parlament trebuie un guvern de tranzitie care sa pregateasca alegerile si bugetul pe anul viitor, el subliniind ca asteapta implicare maximala, totala, eficienta, de buna credinta din partea Partidului National…

