Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a transmis Comisiei Europene planul sau national de redresare si rezilienta (PNRR) pentru suma de 7,2 miliarde de euro, a anuntat miercuri executivul comunitar, precizand ca pana in prezent 15 din cele 27 de state membre ale UE au trimis aceste planuri, relateaza AFP. Cele 7,2 miliarde…

- Datoria externa pe termen lung se ridica, la finele lunii februarie 2021, la 90,947 miliarde de euro, fiind cu 2% mai mica fata de cea inregistrata la sfarsitul anului trecut, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. Datoria publica directa insuma 56,001 miliarde de euro (57,307…

- Dupa ce medicii de la Institutul Oncologic București au reclamat ca au ramas de 10 zile fara citostatice pentru pacienții cu cancer, liderul PSD Marcel Ciolacu a dat vina pe președintele Klaus Iohannis și l-a numit pe Florin Cițu „premier de paie”. Liderul social-democraților a afirmat ca „este crima”…

- Mai bine de 17.000 de firme din Romania folosesc denumirea Impex, insa ce inseamna, de fapt, acest termen și ce semnificație are in domeniul de activitate al firmei? Impex este prescurtarea de la import-export. Astfel, o firma care are o astfel de denumire, cel mai probabil iși bazeaza domeniul de activitate…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) totaliza, la finele primei luni din acest an, peste 503,6 miliarde de lei, respectiv 47,8% din PIB, fata de 498,35 miliarde lei (47,3% din PIB) la sfarsitul lui 2020, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, potrivit AGERPRES.…

- Datoria publica a României a ajuns la 503,6 miliarde lei, respectiv 47,8% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Cea mai mare parte este pe termen mediu și lung, respectiv 489 miliarde lei. Este clar ca anul acesta nu are cum sa scada datoria, mai ales ca avem prevazut un deficit de…

- Abia acum! Primul vaccin anti-Covid a fost administrat marți in Republica Moldova. Anunțul a fost facut pe Facebook de președintele țarii, Maia Sandu. Un cadru medical este prima persoana vaccinata din Moldova. „Azi a fost administrat primul vaccin in Republica Moldova. Este o zi importanta pentru noi…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, nu sustine introducerea pasaportului COVID si nu crede ca Romania va adopta o astfel de masura. „Nu cred ca vom trece la acest pasaport COVID-19. Personal, nu sustin un asemenea demers”, a declarat Anca Dragu, duminica seara, intr-o interventie la Antena 3. Ea a subliniat…