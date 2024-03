Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca in cazul in care romanii isi vor da votul pentru candidatul comun al PSD-PNL la Primaria Capitalei si pentru lista comuna la alegerile europarlamentare, cele doua partide vor veni apoi cu un „proiect comun pentru Romania”. Referire, cel mai probabil la…

- Maria Zakharova, omul de incredere a lui Putin, a postat un text lung pe Telegram in care a atacat Romania si UE. Folosind referinte istorice vagi a incercat sa prezinte o versiune in care Rusia este cea care are bani de primit, informeaza Mediafax. „Rusia a transferat deja rezerve semnificative de…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmita un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor. „Voi invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti…

- Premierul Marcel Ciolacu e optimist! Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forte economice ale continentului, daca isi pastreaza stabilitatea politica si economica, a declarat Marcel Ciolacu. Potrivit agerpres.ro , șeful Executivului a participat, marti, la evenimentul AmCham CEO…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus in cadrul conferinței județene de alegeri din Mureș ca nu face parte dintre „politicienii care invrajbesc romanii cu romanii de alte etnii”, subliniind totodata drumul Romaniei și ca „nu se va schimba niciodata frontiera”.

- Ziua de miercuri va aduce așteptatele vești legate de calendarul alegerilor, iar o posibila ințelegere intre PSD și PNL ar putea marca o schimbare semnificativa in peisajul politic. Surse din PSD indica faptul ca cele doua partide ar putea forma liste comune in anumite regiuni, consolidand astfel o…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv, relateaza News.ro.Intrebat din nou…

- Romania, Bulgaria și Grecia au semnat o declarație de intenție pentru dezvoltarea unor proiecte comune in domeniul energiei eoliene offshore, al hidrogenului verde și al vehiculelor electrice (VE), scrie ceenergynews.com.Declarația a fost semnata vineri (19 ianuarie) intre ministrul roman al energiei,…