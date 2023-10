Ciolacu: Căutăm variante pentru repatrierea a 790 de români pelerini aflaţi în Israel Autoritatile romane cauta solutii pentru aducerea cat mai rapid in tara a aproximativ 790 de romani, aflati ca pelerini in Israel, tara unde s-a dat o avertizare de stare de razboi urmare a atacurilor declansate de miscarea Hamas, a declarat premierul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat, sambata, la sediul PSD, daca in Israel, in „zonele controlate de Hamas” exista romani care au cerut ajutor pentru a fi repatriati. „Sunt in jur de 790 de romani, in acest moment, pelerini, si, impreuna cu doamna ministru de Externe, cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine stiti, in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

