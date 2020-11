Ciolacu, către Orban: Știi de ce parcările supermaketurilor sunt pline și piețele goale?! „Orban, știi de ce parcarile supermaketurilor sunt pline și piețele goale?! Pentru ca in strada, acolo unde ați izgonit voi producatorii romani, sunt 3 grade la ora asta, incapabililor!!!! Deschideți piețele! Legea votata de PSD in Parlament trebuie promulgata urgent!!!!'', a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook. E OFICIAL: Otopeni, Mogoșoaia, Corbeanca, Dobroești, Magurele și Popești-Leordeni intra in carantina Declaratia liderului PSD vine dupa ce micii producatori acuza Guvernul ca masura de inchidere a pieței ii pune in imposibilitatea de a mai munci și de a mai oferi familiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

