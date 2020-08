Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat vineri ca, in urma cu doua luni, a solicitat Parlamentului Romaniei sa inaspreasca legislatia pentru a preveni si stopa traficul de persoane. Acesta a adaugat ca i se pare dezamagitor faptul ca liderului interimar al PSD Marcel Ciolacu a…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit vineri pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Cei doi oficiali au abordat teme de actualitate de pe agenda bilaterala, analizand evolutiile concrete privind prioritatile din urmatoarea perioada, inclusiv in ceea ce priveste pregatirea…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, in cadrul intalnirii fiind discutate mai multe teme, si anume combaterea infractiunilor financiare, a criminalitatii informatice, traficului de persoane, dar si digitalizarea Justitiei.Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si procurorul general, Gabriela Scutea, sustin declaratii de presa vineri, incepand cu ora 9,30, la sediul MAI din Piata Revolutiei nr. 1 A. AGERPRES

- Este cu totul diferit de ceea ce iși dorește Guvernul. Președintele și premierul au facut apel la majoritatea parlamentara, sa incuviințeze menținerea restricțiilor inca 30 de zile. Cinci condiții au pus cei de la PSD ca se voteze starea de alerta: sa se deschida spitalele pentru bolnavii cronici, bisericile…

- "Avem o prelungire a mandatelor alesilor locali pana la data de 1 noiembrie (in proiectul de lege depus la Parlament - n.r.). In principiu, si noi suntem de acord cu data de 27 septembrie (pentru alegerile locale - n.r.). Avem o singura problema, ca nu mai intelegem mesajele venite de la Guvern -…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august. El a precizat, de asemenea,…