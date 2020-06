Apar surprize in PSD, acolo unde cartile pareau sa fie facute deja pentru congresul in care se va stabili conducerea partidului. Presedintele interimar Marcel Ciolacu nu a avut pana acum contracandidat, dar surse din partid spun ca se pregateste sa intre in cursa Eugen Teodorovici. Fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici este sustinut in PSD de o grupare nemultumita de deciziile luate de Marcel Ciolacu in ultima perioada. Eugen Teodorovici ia in calcul sa candideze pentru sefia PSD, spun surse din partid pentru Antena 3, dupa ce fostul premier Sorin Grindeanu, considerat un potential contracandidat…