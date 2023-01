Stiri pe aceeasi tema

- Indicele climatului de afaceri al Ifo a crescut la 90,2 puncte, de la nivelul anterior de 88,6 de puncte, din cauza ”asteptarilor considerabil mai putin pesimiste”, se arata intr-un comunicat. Acest lucru a lasat in continuare indicele sub nivelul din 2021 si inceputul lui 2022. Companiile au raportat…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a explicat, vineri, ca toate societatile care se incadreaza in OUG 186 vor fi verificate „la sange”, iar daca vor refuza sa plateasca, vor fi executate silit. Primele verificari, anunta Lucian Heius, vineri seara, la Antena 3, vor viza cifra de afaceri.„ANAF va verifica la…

- Primele verificari, anunta Lucian Heius, vineri seara, la Antena 3, vor viza cifra de afaceri. ”ANAF va verifica la sange toate societatile care se incadreaza in prevederile Ordonantei 186. Vom verifica in prima faza daca in cifra de afaceri se respecta acele venituri din codurile CAEN care sunt stabilite…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, dupa o intrevedere cu presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, ca romanii si companiile romanesti trebuie sa beneficieze de un tratament corect, similar oricarui cetatean sau companie europeana, "cu atat mai mult cu cat intreaga Europa…

- „Aseara am stabilit toate principiile. Serviciile publice, companiile de apa, persoanele care au nevoie de aparate medicale, unde au un consum mai mare, familiile cu trei copii in sus, la solicitarea lor, pe declaratie pe proprie raspundere. Toate aceste amendamente le vom face in Parlament, saptamana…

- ”Stiti foarte bine ca o treime dintre romani sunt platiti cu salariul minim pe economie. Acest luycru e un pic diferit fata de tarile mai dezvoltate din Europa, nu este atat de mare acest procentaj, sunt 1,5 sau 1,7 milioane de romani platiti cu salariul minim pe economie. In Germania de trei ori s-a…