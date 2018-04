Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri au izbucnit vineri intre manifestanti palestinieni si militari israelieni in apropierea barierei care desparte Fasia Gaza si Israelul, unde violente s-au soldat saptamana trecuta cu 19 morti, relateaza AFP.

- Ministrul israelian al apararii a respins duminica apelurile la efectuarea unei anchete privind uciderea a 15 palestinieni de catre armata in timpul unei demonstratii palestiniene care a devenit violenta vineri la granita dintre Gaza si Israel, relateaza Reuters. Hamas, gruparea palestiniana…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a felicitat sambata armata pentru ca "a aparat granitele tarii" in cursul unei manifestatii desfasurate cu o zi inainte in Fasia Gaza unde 16 palestinieni au fost ucisi in apropierea barierei frontaliere, relateaza AFP. "Bravo soldatilor nostri!", a scris el…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.

- Sapte palestinieni au fost ucisi si peste 500 raniti vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, unde armata israeliana a deschis focul in timpul unei actiuni de protest, transmite agentiile internationale de presa.

- Cinci palestinieni au fost ucisi de armata israeliana vineri, in ciocniri intre armata israeliana si manifestanti, la frontiera, la un mars de protest la care participau cateva mii de persoane, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP, transmite News.ro . Cinci palestinieni au fost…

- Patru militari israelieni au fost raniti, sambata seara, in urma unei explozii ce a avut loc la granita cu Fasia Gaza, iar ulterior Armata israeliana a lansat atacuri asupra mai multor tinte din Gaza, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.