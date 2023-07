Doua tramvaie marca Bozankaya s-au tamponat in aceasta dimineata in zona Pietei Traian. Nu au fost inregistrate victime iar garniturile au suferit mici avarii. Cele doua tramvaie circulau pe liniile 1 si 2 si s-au ciocnit in apropierea Bisericii Millenium. Reprezentantii STPT au anuntat ca vor cerceta cauzele producerii accidentului. Tramvaiele noi din Turcia au […] Articolul Ciocnire intre doua tramvaie noi in Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .