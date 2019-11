Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a ajunge cunoscut peste hotare, ca actor, nu e suficient sa ai talent și sa apari intr-un film premiat la Cannes, Veneția sau Berlin. Vlad Ivanov știe asta. Și știe și care este "ingredientul-minune" din rețeta succesului in afara granițelor: un agent cu conexiuni la Hollywood. El și-a luat un…

- Padurile sunt in atentie astazi in mai multe orase din tara! ONG-uri de mediu organizeaza marsuri in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Brasov sau Constanta. Protestatarii vor sa atraga atentia asupra numeroaselor taieri ilegale si a violentelor la adresa padurarilor. La Iasi, marsul porneste diseara, de…

- Filmul "Synonymes", de Nadav Lapid, castigatorul trofeului Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin, si "Nuestras Madres", de Cesar Diaz, castigatorul premiului Camera d'Or la Festivalul de la Cannes vor fi proiectate sambata, in Capitala, in cadrul evenimentului Les Films de Cannes a Bucarest, informeaza…

- Thrillerul de science-fiction "Gemini Man", cu Will Smith in rolul principal, o noua versiune animata a filmului "The Addams Family", "Gisaengchung", filmul sud-coreean laureat cu Palme d'Or la Cannes, comedia "Jexi" si comedia cu accente horror "Little Monster" sunt principalele premiere din cinematografele…

- Povești de dragoste, un film polițist și o drama despre abuzul de putere și harțuire, cu Dana Rogoz pe afiș, sunt propunerile Caravanei Zilele Filmului Romanesc by TIFF la Suceava, pe 22 și 23 octombrie. Lansate la Cannes, Berlin sau TIFF, cele patru premiere mult-așteptate – La Gomera, Monștri., Parking…

- ​PSD a votat o varianta de rezerva la Dan Nica pentru funcția de comisar european în persoana Melaniei-Gabriela Ciot. Ciot este secretar de stat pentru afaceri europene, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, din septembrie 2017. Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de…

- Pe 27 septembrie, nu ratați evenimentul programat de Muzeul de Arta Craiova! Veți asista la un experiment inedit: instalația audio-performativa intitulata Extinction Room (Hopeless.) semnata de artistul Sergiu Matiș – coregraf roman, din Cluj-Napoca, care locuiește și lucreaza in prezent in Berlin.…

- Joi, 12 septembrie 2019, ora 18.00 Galeria Estopia invita publicul joi, 12 septembrie 2019, de la ora 18.00, la inaugurarea noului sau sediu din Lugano, la Palazzo Elvezia, Corso Elvezia 9/a. Expoziția de deschidere, Fractured Realities II, o aduce in prim-plan pe Andrada Feșnic, una dintre vocile cele…