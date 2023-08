Despre Serviciul de Urgența Medicala al Aeroportului Internațional ”Henri Coanda” puțina lume știe. Echipa medicala apare, discret, doar cand e nevoie de ea, respectiv cand vreo urgența medicala tulbura zborurile din spațiul aerian romanesc. De peste de 30 de ani, in Aeroportul ”Henri Coanda” Otopeni funcționeaza un serviciu medical de urgența de sine statator, platit de aeroport, nu de Ministerul Sanatații sau de cel al Transporturilor. Amplasat chiar sub turnul de control, serviciul medical arata ca un mic centru ambulatoriu. Doua mașini de ambulanța tip B, bine dotate, sunt parcate in fața…