Cine va reabilita Spitalul de Boli Infecţioase cu 4,5 milioane de euro Primaria Craiova ar putea avea mai mult noroc de data asta in alegerea constructorului care sa anvelopeze Spitalul de Boli Infectioase. Doua firme s-au inscris acum la licitatia privind reabilitarea energetica a celor doua dintre cladirile unitații medicale, conform contractului cu finantare europeana semnat inca din martie 2019. Precedenta procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost lansata in mai 2021, dar a fost anulata pana la sfarșitul anului. Primaria s-a trezit cu o singura oferta, pe care, in final, a considerat-o neconforma. La licitație s-a prezentat atunci doar Primaserv SRL,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Militar Constanta ndash; UM 02175 a atribuit un contract in urma unei licitatii publice. Societatea castigatore este SIEMENS HEALTHCARE SRL.Potrivit LicitatiaPublica.ro, valoarea achizitiei este de 299452.09 lei.Contractul a fost atribuit la data de 21 februarie 2022. Rezultatul final a fost…

- Oricat ne-ar enerva scena politica romaneasca trebuie totusi sa observam ca Romania a fost una dintre primele tari europene in care guvernantii au reactionat in fata crizei preturilor energiei, care pare a fi una dintre cele mai devastatoare din istorie. Guvernul de la Bucuresti a reactionat deci…

- Primele elemente de tehnica militara ale detașamentului Task Force Cougar au intrat miercuri seara in Romania, pe la vama Nadlac, anunța Ministerul Apararii. Militarii au ajuns in Romania in jurul orei 22.00 și se indreapta spre Sibiu, iar destinația finala este Mihail Kogalniceanu. Convoiul format…

- La Kaufland Romania SCS, cu punctul de lucru in sos Alexandriei nr 152 sector 5 București, controlul a fost efectuat ca urmare a unei reclamații cu privire la comercializarea produsului ambalat in caserola, "Oua de la bunica" cu termenul de valabilitate expirat. Produsul nu se afla expus la comercializare…

- Cazarea in caminele studentesti ale Universitatii din Craiova se fac din aceasta saptamana pe baza mediilor. Concret, studentii cu medii peste 9 vor avea acces la camere din caminele renovate. Anuntul a fost facut de reprezentantii Conventiei Organizatiilor Studentesti (C.O.S) care au precizat ca noul…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, luni, in Bucuresti de 0,87 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand s-a inregistrat o valoare de 0,79, potrivit Directiei de Sanatate Publica.

- „Tocmai am primit de la Inspecția Judiciara o inștiințare oficiala cum ca sunt urmarit disciplinar intr-o noua cauza: pentru ca sunt membru in asociația VeDem Just care desfașoara activitați de educație juridica pentru copii și in asociația ICDE care susține valorile fundamentale ale UE, mi se reproșeaza…

- „Tocmai am primit de la Inspecția Judiciara o inștiințare oficiala cum ca sunt urmarit disciplinar intr-o noua cauza: pentru ca sunt membru in asociația VeDem Just care desfașoara activitați de educație juridica pentru copii și in asociația ICDE care susține valorile fundamentale ale UE, mi se reproșeaza…