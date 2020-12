Stiri pe aceeasi tema

- Un gorjean din Novaci va deveni europarlamentar. Este vorba Alin Mituța, de la USR PLUS, in varsta de 36 de ani. Alin Mituța ii va lua locul lui Cristian Ghinea, care a fost nominalizat sa ocupe fotoliul de ministru al Transporturilor. Alin Mituța este expert in instituții europene și a lucrat aproape…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS si lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European, l-a felicitat sambata pe Joe Biden pentru victoria la alegerile prezidentiale din SUA, prin intermediul unei postari pe retelele de socializare. "Noul presedinte al SUA a castigat aceste alegeri meritat,…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS si lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European, l-a felicitat sambata pe Joe Biden pentru victoria la alegerile prezidentiale din SUA, prin intermediul unei postari pe retelele de socializare, potrivit Agerpres."Noul presedinte al SUA a castigat…

- "Am caștigat pentru Parlamentul European, prezidențiale și locale. Chiar daca guvernam in cea mai dificila perioada din ultimii 30 de ani, poate chiar și mai mult, am aratat ca suntem serioși, responsabili și cautam cele mai bune soluții. Strategia politica a PNL la aceasta campanie e aceeași care…

- „Am caștigat pentru Parlamentul European, prezidențiale și locale. Chiar daca guvernam in cea mai dificila perioada din ultimii 30 de ani, poate chiar și mai mult, am aratat ca suntem serioși, responsabili și cautam cele mai bune soluții. Strategia politica a PNL la aceasta campanie e aceeași care a…

- Opoziția democratica din Belarus a primit Premiul Saharov 2020 pentru libertatea de gandire, a anunțat astazi Președintele Parlamentului European, David Sassoli, la Bruxelles. „Permiteți-mi sa-i felicit pe reprezentanții opoziției din Belarus pentru curajul, reziliența și hotararea acestora. S-au ridicat…

- "Le multumesc pentru sprijin si garantez ca increderea lor va fi rasplatita. Batalia pentru Romania a inceput in 2019, odata cu alegerile pentru Parlamentul European si referendumul projustitie initiat de presedintele Romaniei. Ele au reprezentat o victorie a lui Iohannis si al PNL, chiar a partii…

- Pro Romania si ALDE au decis sa aiba candidati comuni la alegerile parlamentare si sa formeze un singur partid – Pro Romania Social Liberal, a anuntat liderul Pro Romania, Victor Ponta. „Este momentul sa lasam de o parte orice ezitari si sa ne unim fortele pentru a opri actuala guvernare si de a construi…