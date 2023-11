Cine va grăbi decuplarea Uniunii Europene de China Legile modificate ale Chinei in materie de antispionaj și de date amenința sa stimuleze decuplarea cu Europa, ingreunand investițiile companiilor straine, potrivit unui grup de lobby al mediului de afaceri european. Observațiile BusinessEurope, care reprezinta grupuri de interese comerciale din intreaga UE, vin dupa ce, saptamana trecuta, China a incercat sa calmeze ingrijorarile tot mai […] The post Cine va grabi decuplarea Uniunii Europene de China first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivel declarativ, liderii Uniunii Europene se arata tot mai ingrijorați de riscul creșterii dependenței de tehnologia chinezeasca, pe masura ce Europa avanseaza in tranziția catre energia verde. Politicienii vorbesc despre nevoia unor masuri care sa limiteze acest risc, in condițiile in care exista…

- Ancheta Uniunii Europene cu privire la subvențiile pentru vehiculele electrice fabricate in China exportate in Europa ar putea face mai mult rau decat bine, a spus vineri directorul financiar al BMW, avertizand asupra unei eventuale reacții a Beijingului. Walter Mertl a spus ca nu a aprobat tarifele…

- Noua abordare mai dura a Uniunii Europene fața de China este influențata de preocuparile francezilor, care considera ca practicile comerciale ale Beijingului au inceput sa reprezinte o amenințare critica pentru industriile de baza. Guvernul de la Paris și-a asumat un rol cheie in conducerea acestei…

- Uniunea Europeana ar putea deveni, pana in 2030, la fel de dependenta de China pentru bateriile litiu-ion și pile de combustibil in aceeași masura in care era de Rusia pentru energie inainte de razboiul din Ucraina. Conform unui document oficial pus la dispoziția Parlamentului European de catre președinția…

- Investigatia anuntata miercuri de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul despre Starea Uniunii, va stabili daca se justifica o eventuala crestere a tarifelor vamale, pentru a proteja producatorii din UE de “avalansa” de importuri de vehicule electrice chinezesti mai ieftine. “China…

- Pretul pentru gazele naturale rusesti livrate Chinei prin conducta ar urma sa scada treptat in urmatorii ani si va fi la aproximativ jumatate din cel cerut de Moscova pentru gazele livrate Europei, potrivit unui document al Guvernului rus, consultat vineri de Reuters. De asemenea, exporturile de petrol…

- Rusia va finaliza conducta pentru aprovizionarea Chinei cu gaze - Power of Siberia 2 - care ar urma sa traverseze Mongolia, a anuntat miercuri vicepremierul rus Alexander Novak, pentru o revista a Ministerului Energiei, transmite Reuters, conform Agerpres.Moscova vrea ca prin conducta de 2.600 km…

- China va continua sa contribuie la soluționarea politica a conflictului din Ucraina. Cheng Yikun, director adjunct al Departamentului pentru Europa și Asia Centrala din cadrul Ministerului chinez de Externe, a facut o declarație in acest sens in fața jurnaliștilor. Dupa cum a subliniat diplomatul, poziția…