Cine va fi noul ministru de Externe

- Dupa ratarea intrarii Romaniei in Spațiul Schengen, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a fost trecut pe lista neagra a președintelui Klaus Iohannis. Potrivit informațiilor noastre, mandatul lui Bogdan Aurescu la Ministerul Afacerilor Externe a cam expirat și deja șeful statului a decis sa-l…

- Uniunea Europeana, inclusiv Romania, trebuie sa se aștepte și se pregateasca deja pentru un nou val de refugiați din Ucraina, a avertizat, intr-un interviu pentru postul Europa FM , Roberta Metsola, 43 de ani, președinta Parlamentului European. „Pacea trebuie sa aduca libertate, ea trebuie sa aduca…

- Respectul pentru Romania in Europa trebuie sa fie o realitate, nu doar la nivel declarativ, a afirmat, luni, in plenul Parlamentului, presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, care a adaugat ca Austria a ignorat, prin votul impotriva intrarii in Schengen, nu doar realizarile tarii noastre,…

- Senatul a adoptat tacit, luni, o propunere legislativa de modificare a Codului fiscal, prin care pensiile de pana in 3.000 de lei nu se impoziteaza. Nota de adoptare tacita a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 14 decembrie, a fost citita in plen de presedintele…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost primita, luni, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune. Presedintele PE efectueaza, luni si marti, o vizita…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, dar si cu presedintii Camerei si Senatului – Marcel Ciolacu si Alina Gorghiu. De la ora 18,00,…

- Presedintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat, miercuri, la Vaslui, in contextul dezbaterilor legate de neaderarea Romaniei la spatiul Schengen, ca este necesara o reformare din temelii a Ministerului de Externe si se impune stabilirea prioritatilor privind politica externa a tarii noastre. Referitor…

- Puterea de la București considera ca a inlaturat toate piedicile aparute in calea aderarii Romaniei la Schengen. Așadar, la urmatorul Consiliu JAI e așteptat un rezultat pozitiv, daca nu apare vreun factor imprevizibil.