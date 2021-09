Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sefa Rassemblement national (RN, extrema dreapta, fostul FN) Marine Le Pen se claseaza in continuare in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2022, insa presedintele o devanseaza usor pe sefa extremei drepte, indiferent care ar fi candidatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sefa Rassemblement national (RN, extrema dreapta, fostul FN) Marine Le Pen se claseaza in continuare in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2022, potrivit unui sondaj publicat miercuri, relateaza de AFP, preluata de news.ro. Actualul presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sefa Rassemblement national (RN, extrema dreapta, fostul FN) Marine Le Pen se claseaza in continuare in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2022.

- Proteste masive in mai multe orase din Franta fata de masurile presedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea si certificatul COVID-19. Emmanuel Macron a decis vaccinarea obligatorie a personalului medical si extinderea utilizarii certificatelor COVID-19. Manifestantii au scandat „Libertate”, „Contra…

- Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen si 15 aliati europeni, intre care premierul ungar Viktor Orban, au publicat vineri o "declaratie comuna" prezentata ca fiind "prima piatra de temelie" a unei aliante in Parlamentul European care vizeaza "reformarea Europei", relateaza AFP. "Intr-un…

- Alegerile regionale din Franța n-au rezervat surprize. Aceasta deoarece republicanii și socialiștii iși pastreaza fiefurile pe care le-au condus in ultimii ani. Extrema dreapta n-a reușit sa iși adjudece vreo victorie. La Provence-Alpes-Cote d’Azur, unde candidatul partidului lui Marine Le Pen era vazut…

- Rezultatele preliminare ale primului tur din alegerile regionale din Franta arata ca nici presedintele Emmanuel Macron si nici adversara Marine Le Pen nu vor reusi sa obtina victoriile la care sperau, porivit BBC. Sondajele la iesirea de la urne arata ca partidul de centru al lui Macron va…

- Coreea de Nord, a carei economie este afectata de multiple sancțiuni internaționale impuse ca riposta la programele sale militare interzise, este de multa vreme victima unor grave penurii alimentare.Anul trecut, pandemia de coronavirus ca și taifunurile și inundațiile au dat o mare lovitura…