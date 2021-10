Cine v-ar putea „folosi” parolele, în viitor Actualele coduri de intrare pe mail, social media, etc., s-ar putea indrepta spre retragerea definitiva. Aceasta deoarece in viitor, este posibil sa nu mai fie necesara, de exemplu, asocierea numelui de fata al bunicii materne sau numele primului animal de companie la propria adresa de e-mail. In unele cazuri, chiar si „variante” mai puțin bizare, cum ar fi propria data de naștere sau o secvența numerica, de tipul „123456”. In timp ce unele companii au optat pentru autentificare dubla sau autorizare biometrica, precum amprenta digitala sau scanarea optica, pentru a evita furtul de parole, Microsoft… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

