- La Dialogurile Puterii, Dan Chitic, presedintele Partidului Coalitia pentru Natiune, aduce in atenția publica o tema interesanta și anume schimbarea Constituției, dar și schimbarea mandatului președintelui. ”Dialogul este foarte important in vederea modificarii Constituției. In acest sens, noi spunem…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…

- Curtea Suprema din Michigan a emis miercuri o hotarare care respinge cererea de descalificare a fostului președinte american Donald Trump pentru candidatura la Casa Alba in alegerile prezidențiale din 2024. Hotararea vine in contrast cu decizia recenta a Curții Supreme din Colorado, care l-a descalificat…

- El e omul care vrea sa-i ia puterea lui Vladimir Putin: al doilea candidat la alegerile prezidențiale din RusiaLa viitoarele alegeri prezidențiale din martie 2024 din Rusia, a aparut un al doilea candidat. Dupa actualul lider, Vladimir Putin, care a fost primul care a prezentat documentele necesare…

- In cadrul conferinței „Uniți pentru națiune”, desfașurata vineri, liderii Partidului Coaliția pentru Națiune, unul dintre cele șapte partide membre ale Blocului Suveranist Roman (BSR), au adus in atenție nevoia unei schimbari radicale in societatea romaneasca prin intermediul unei reforme constituționale…

- Simpatizanti ai președintelui nou ales, Joseph Boakai, sarbatoreau, luni, victoria in fata sediului partidului din centrul capitalei Monrovia, cand un vehicul parcat in apropiere si-a aprins farurile, apoi si-a stins luminile si a intrat in mulțime, a relatat Mohammed Ali, purtatorul de cuvant al formatiunii…

- Primarul suspendat de Colonița, Angela Zaporojan, a fost surprins in biroul președintelui secției de votare din sat. Momentul a fost surprins de un consilier local suspendat, Dumitru Ghimpu, care a sesizat poliția. Oamenii legii au confirmat, pentru TV8, ca a fost inregistrat un asemenea caz și ca urmeaza…