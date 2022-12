Stiri pe aceeasi tema

- Sonja Maria și-a gasit sfarșitul intr-un accident cumplit de mașina, in aceasta dimineața. Tanara in varsta de 20 de ani era din Sibiu, iar tatal ei, care este preot, și-a exprimat suferința in mediul online, dupa aflarea acestei vești tragice.

- Accident teribil pe șosea, noaptea trecuta. Doi tineri au murit si alti doi au ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce masina in care erau s-a izbit violent intr-un TIR parcat pe marginea drumului. Din cauza vitezei prea mari, soferul a pierdut controlul volanului si asa s-a ajuns la tragediel…

- Tragedie pe o șosea din județul Sibiu, in urma unui accident rutier provocat de un tanar. In autoturism se aflau patru persoane, dintre care doi au murit, unul se afla in coma, iar altul in stare stabila. Salvatorii ajunși la fața locului au depus toate eforturile pentru a salva victimele, dar din pacate,…

- Accidentele se țin lanț in Romania. Trei persoane au murit și 2 au fost ranite intr-un accident in județul Sibiu, iar o mașina condusa de un adolescent de 16 ani a izbit un cap de pod in Valcea. Din accident a rezultat un mort (șoferul) și 2 raniți grav (

- Un accident rutier devastator a avut loc sambata 26 noiembrie, in jurul orei 12, la ieșirea din Ploiești spre comuna Paulești. Impactul violent s-a produs intre 2 autoturisme, in care se aflau doar conducatorii auto. Ambele persoane au ramas incarcerate și inconștiente. Salvatorii au reușit cu greu…

- Andrei a murit intr-un accident grav la varsta de 19 ani, dupa ce mașina in care se afla alaturi de prietenul sau s-a facut bucați. Tragedia s-a intamplat in comuna Dobrești din Argeș, dupa ce autoturismul a intrat in doi stalpi, apoi a intrat intr-un copac și s-a distrus in bucați. Prietenul lui Andrei,…

- Teo Trandafir locuiește la casa alaturi de Maia, fiica ei care are deja 18 ani. Intr-un interviu pentru okmagazine.ro , prezentatoarea de la Kanal D a dezvaluit ce obiceiuri stricte are in casa, dupa pandemie. ȘI acum ea obișnuiește sa dezinfecteze totul. „Eu am o problema cu igiena, la modul ca, dupa…

- Preot din Sibiu, acuzat de viol de o fata de 14 ani. Fapta s-ar fi petrecut chiar in barul popii Preot din Sibiu, acuzat de viol de o fata de 14 ani. Fapta s-ar fi petrecut chiar in barul popii SHUTTERSTOCK Un preot din Sibiu este acuzat de viol, de o fata de 14 ani. Copila lucra & ...