Cine sunt românii invitați de Elon Musk la mega-petrecerea de Halloween de la Castelul Bran Printre atatea vedete și miliardari invitați de Elon Musk, cel mai bogat om de pe planeta, la mega-petrecerea de Halloween de la Castelul Bran se afla și doi romani. Este vorba de Ovidiu Toma, CEO al companiei CryptoData și ginerele omului de afaceri Ioan Niculae, fondatorul grupului Interagro, dar și Eduard Irimia, primul și cel mai important promotor de kickboxing din Romania. Elon Musk i-a adus in Romania la petrecerea exclusivista de Halloween in „Țara lui Dracula” pe magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal, care a venit insotit de partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen. Actrița… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

