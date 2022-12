Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat ca, de la inceputul anului viitor, plafonul de pensie pana la care se compenseaza cu 90% pretul de referinta al medicamentelor de pe sublista B va creste de la 1.429 lei la 1.608 lei, conform Hotararii de Guvern nr. 1556/2022, publicata joi…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca aplicarea actualului Contract-cadru a fost prelungita pana in primavara anului viitor. ”Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit pana la data de 31…

- Ce servicii medicale nu mai trebuie sa platești din 2023, daca ești asigurat. CNAS introduce noi gratuitați in funcție de varsta Romanii vor avea parte de mai multe servicii medicale gratuite, incluse in pachetul de baza al asigurarilor. Noul contract-cadru, pus in dezbatere publica de Casa Naționala…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a pus recent in dezbatere publica un proiect prin care termenul de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006. Interventiile legislative vizeaza, potrivit expunerii de motive, adaptarea legislatiei la nevoile curente ale comunitatilor locale, prin crearea unei solutii legislative care sa incurajeze cabinetele…