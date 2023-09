Cine sunt românii care dețin 250 ha din viile Murfatlar, fostul lider pe piața vinului în urmă cu zece ani In 2020, activele Murfatlar SA, liderul pieței interne a vinului in urma cu un deceniu, erau scoase la vanzare pe bucați de catre lichidatorul judiciar, dupa ce societatea intrase in faliment. Din cele 350 hectare de vie puse la vanzare, circa 250 hectare au ajuns la doi antreprenori romani cu afaceri in agribusiness, care incearca acum sa-și faca un loc pe piața. Domeniile Caraman este brandul sub care se prezinta noul producator, deținut de compania Agroserv Trading din Constanța, controlata de Stelian și Dumitru Caraman. Potrivit informațiilor din piața, cei doi administreaza circa 3.000 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua vineri, o vizita in Delta Dunarii, cu prilejul Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunarii (RBDD), unde se va intalni cu autoritați centrale și locale, reprezentanți ai mediului științific și neguvernamental. Vizita confirma preocuparea președintelui pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, marti, la ceremoniile de Ziua Marinei despre riscurile la adresa securitatii in Marea Neagra, din cauza razboiului din Ucraina, despre rolul țarii noastre ca pilon de stabilitate in regiune, dar și referitor la susținerea pe care Romania o acorda Ucrainei. ”Ne aflam…

- A doua mina a fost semnalata de un turist in apele romanești, la Mangalia, dupa explozia de la Costinești. Un turist a semnalat o alta mina marina in Mangalia, unde ar fi explodat in zona falezei, fara a provoca, insa, victime. Mai multe echipaje de poliție și Garda de Coasta se afla, acum, la Mangalia,…

- Opt mașini au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe Autostrada A2, la ieșirea spre Constanța. In autoturisme se aflau 18 adulți și patru copii, care nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea a precizat ca in tamponare au fost implicate opt…

- Un șofer de 18 ani care a ramas impotmolit in nisip, pe plaja din Eforie și s-a ales și cu o amenda usturatoare. A crezut ca poate face o plimbare cu mașina pe malul marii dar a ramas impotmolit in nisip și s-a ales și cu o amenda usturatoare. Este isprava unui șofer de 18 ani care a ramas blocat pe…

- Vremea va fi caniculara in majoritatea regiunilor tarii miercuri, 26 iulie, pentru municipiul Bucuresti si opt judete fiind emisa avertizare cod rosu. Potrivit ANM, miercuri, este cod rosu de temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat in judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi,…

- Deși este condamnat și cautat de 4 ani, fugarul Dragoș Savulescu se distreaza de minune in Grecia, alaturi de iubita sa, cu care duce o viața de lux. Sfidare uriașa la adresa autoritaților romane din partea fugarului Dragoș Savulescu. Milionarul duce o viața de lux in Grecia alaturi de iubita sa, fosta…

- Bulgarii vor construirea unui nou pod peste Dunare, intre Giurgiu și Ruse, iar Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BRED) este interesata sa investeasca in acest proiect. BRED dorește sa finanțeze proiectul celui de al doilea pod peste Dunare intre Romania și Bulgaria, dar și alte proiecte…