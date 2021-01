Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a doua a vaccinarii anti-Covid incepe astazi in centrele medico-sociale, iar celelalte categorii de persoane care se pot inscrie de azi pentru vaccin vor fi programate incepand de luni, 18 ianuarie. Persoanele cu varsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice ... The post Varstnicii și bolnavii…

- Persoanele incluse in a doua etapa de vaccinare anti-Covid - cele de peste 65 de ani, cele aflate in evidența cu boli cronice și angajații din domenii esențiale - se vor putea programa pentru vaccinare incepand de vineri, 15 ianuarie, de la ora 15.00

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca vineri, 15 ianuarie, va incepe programarea pentru persoanele din etapa a II-a de vaccinare impotriva Covid-19. Este inclusa populația la risc, reprezentata de: a) Adulți cu varsta peste 65 de ani; b) Persoanele…

- In etapa a doua a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania este inclusa populația cu risc, reprezentata de: -adulți cu varsta peste 65 de ani;-persoanele aflate in evidența cu boli cronice, indiferent de varsta, an funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate;In sensul vaccinarii COVID-19,…

- Vaccinul anti-COVID-19 este contraindicat persoanelor care sufera de alergii severe. Avertismentul vine de la Agenția de Reglementare a Medicamentului din Marea Britanie, țara care a autorizat deja serul produs de Pfizer și BioNTech. Avertismentul autoritaților britanice a fost emis dupa ce doua cadre…

- Medicul și cercetatorul Octavan Jurma a declarat, vineri seara, ca eficiența și specificitatea vaccinului COVID-19 ”sunt enorme”, precizand ca virusul ar putea fi eradicat intr-un singur ciclu de vaccinare, noteaza B1 TV.Octavian Jurma a explicat ca, pentru foarte multa lume, raspunsul la vaccinul anti-COVID-19…

- 32 de persoane infectate cu noul coronavirus asteapta sa fie internate pentru a primi tratament medical intr-un spital din Galati, insa nu mai sunt locuri. Bolnavii sunt blocati intr-o zona tampon de la Spitalul de Urgenta, in asteptarea suplimentarii numarului de paturi.

- Situație critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova. Cel puțin 30 de cadre medicale de la ATI au fost diagnosticate cu COVID-19, iar 80 de angajați au depus cereri de concediu de odihna. Peste jumatate dintre aceștia sunt asistente medicale, iar restul infirmieri și brancardieri, conform…