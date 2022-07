Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul latino Ricky Martin a fost acuzat ca a avut o relație incestuoasa abuziva cu nepotul sau de 21 de ani, Dennis Yadiel Sanchez. Ricky Martin had a seven-month relationship with his 21-year-old nephew, who is now accusing him of domestic violence and filed a restraining order. The nephew alleges…

- Mircea Eremia s-a desparțit de iubita dupa doar cateva luni de relație. Fratele Alinei Eremia a anunțat in direct, la TV, ca este din nou singur. Artistul era intr-o relație cu Maria, fosta concurenta la „Puterea Dragostei”. Deși parea foarte indragostit de ea, povestea lor de dragoste a ajuns la final…

- Smiley e foarte atent la stilul sau de viața, iar cantarețul are in fiecare dimineața un obicei pentru a putea sa elimine toxinele adunate in corp an timpul nopții. Iata ce bea cantarețul imediat dupa ce se trezește.

- Fara sa-și asume relația in mod oficial, Lino Golden a postat ceea ce pare a fi o fotografie cu un moment tandru dintre el și noua iubita. Cantarețul nu are nici doua luni de cand a anunat desparțirea de Patricia, dar pare ca și-a gasit deja fericirea in brațele altei domnișoare.

- Jorge se bucura de succes in cariera, dar e implinit și cu viața personala. E casatorit cu Ramona Prodea și a reușit sa aiba și o relație buna cu fosta soție, cu Alina Laufer, de dragul fetiței pe care o au impreuna. Alina Laufer și Ramona Prodea se cunosc de mulți ani, și vorbesc atunci cand se intalnesc.…

- Smiley și-a ieșit din fire dupa ce a primit in liniștea nopții un mesaj RO-Alert in care era avertizat despre condițiile meteo de noaptea trecuta. Artistul a fost deranjat de faptul ca fiica lui s-a speriat cand a auzit alerta. In aceasta dimineața, Smiley a rabufnit pe rețelele de socializare și a…

- Johnny Depp este in centrul atenției de cand a inceput procesul pe care i l-a intentat fostei sale soții, Amber Heard, pe care o acuza de defaimare. In același timp, insa, in atenția presei au intrat și cei doi copii ai lui, Lily-Rose, in varsta de 22 de ani și Jack, de 20 de ani. […] Articolul Ce spunea…

- Florin Ristei formeaza un cuplu cu Naomi Hedman de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit și se ințeleg de minune, iar artistul a oferit detalii despre faptul ca viața lui s-a schimbat in bine de cand o are pe cantareața in viața lui.