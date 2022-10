Stiri pe aceeasi tema

- O noua donație de carte la Spitalul de Pediatrie Aproximativ 300 de noi volume au ajuns la Spitalul de Pediatrie Pitești. Astazi, vicepreședintele Marius Nicolaescu a adus noi carți stranse in urma donațiilor in cadrul campaniei Consiliului Județean Argeș „Daruiește un zambet, o carte”. Inceputa in…

- A murit cameramanul piteștean Ioan Butnicu Ioan Butnicu, cunoscut cameraman din Pitești, a murit la varsta de 88 de ani. A fost depozitarul unor fotografii, imagini video și filme facute pe 16 mm. Cel care a fost unul dintre cei mai cunoscuți cameramani din Argeș a surprins imagini pe casete video de…

- A fost aprobata cererea de finanțare și pentru a treia creșa la Pitești! Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin apelul de proiecte PNRR, va finanța, in Prundu, langa Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, o creșa pentru 40 copii, anunța primarul municipiului Pitești, Cristian…

- 17 septembrie – Ziua de Curațenie Naționala, marcata la Pitești Sambata, 17 septembrie, se va desfașura, in Pitești, o ampla acțiune de voluntariat, in cadrul proiectului „Ziua de Curațenie Naționala 2022” organizat de Asociația „Let’s Do It, Romania!”. Actiunile de ecologizare vor cuprinde mai multe…

- PSD Campulung: Bucurie duhovniceasca la Manastirea Negru Voda din Campulung Astazi, in ziua marii sarbatori a Nașterii Maicii Domnului, au fost momente de mare bucurie duhovniceasca la Manastirea Negru Voda din Campulung, transmite PSD Campulung. “La slujba de resfințire a Manastirii oficiata de un…

- A fost modernizat locul de joaca din cartierul Trivale – strada Bradului, Școala Gimnaziala “Negru Voda” (Nr.12). Principalele lucrari executate au constat in amenajarea terenului, asigurarea planeitații prin eliminarea zonelor denivelate, montajul echipamentelor de joaca, acoperirea suprafețelor cu…

- 17 locuri de parcare reabilitate in cartierul Popa Șapca Primaria Municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public, a finalizat, in luna iulie, lucrarile de „Reabilitare parcare bl. D3-D6, cartier Popa Șapca“. A fost asfaltata o suprafata de aproximativ 640 mp, facilitand reabilitarea unui…